Праздник «Осенняя классика» пройдет в Центральном парке в Ногинске

Теплый сезон в парках завершился, но интересные мероприятия продолжаются. Уже в эти выходные жителей и гостей Ногинска ждут спортивные, творческие и музыкальные программы.

Во вторник, 29 сентября, и в четверг, 1 октября, в Центральном парке проходят занятия спортивно-бальными танцами вместе с любительским объединением «Танцы Голд». Начало в 17:00. При хорошей погоде занятия проводят на сцене, при неблагоприятных условиях — в павильоне.

2 октября, в камерном зале Центрального парка в 10:00 пройдут тренировки по нейрофитнесу.

3 октября, парки «Роща», «Липовая аллея», Центральный и Глуховский приглашают юных посетителей на регулярные игровые и творческие программы.

В Центральном парке в 14:00 начнется общеобластное мероприятие «Осенняя классика». В программе — танцевальный флешмоб в 14:00, квест-игра в 14:30 и творческая мастерская по лепке из глины в 15:30.

В 16:00 в АРТ-гостиной Центрального парка состоится открытие сезона творческих вечеров. Для гостей выступит лауреат вокальных конкурсов София Царева с сольной программой «Теплый свет осени».

4 октября в 12:00 в Центральном, Глуховском парках, «Роще» и «Липовой аллее» пройдут детские игровые и творческие программы. Завершит выходные концерт Александры Ковалевой. В 16:00 в АРТ-гостиной Центрального парка лауреат вокальных конкурсов представит сольную программу «Осень — время любить».