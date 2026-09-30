Лекции ко Дню воспитателя провели в детском саду в Солнечногорске

В детском саду «Ивушка» в поселке Поварово Солнечногорска 29 сентября прошло мероприятие ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников. На нем представили современные практики и методики развития детей и наградили педагогов за труд.

Главными участниками стали члены Совета при главе Солнечногорска по дошкольному образованию и педагоги из 14 дошкольных отделений. Воспитанники детского сада встретили их танцевальным приветствием. Почетными грамотами, благодарственными письмами и цветами отметили деятельность и достижения педагогов.

«Хочу выразить огромную признательность нашим воспитателям и работникам дошкольных отделений. Вы не просто обучаете детей — вы становитесь для них надежными взрослыми, которые всегда поддержат, подскажут и помогут поверить в себя. Ваша любовь и внимание — основа для гармоничного развития ребенка и залог того, что каждый малыш чувствует себя в детском саду как дома», — сказала заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

В дискуссионном блоке заместитель начальника управления образования Марина Дектярева выступила с докладом об актуальных направлениях развития муниципальной системы дошкольного образования. Основное внимание уделили цифровизации: порталу с единой базой обучающих материалов и электронным сервисам для работы, отчетности и взаимодействия с родителями.

Педагоги поделились практиками. Старший воспитатель дошкольного отделения школы № 5 Инна Румянцева показала российский конструктор «Фанкластик», который позволяет создавать крепкие 3D-модели. Старший воспитатель «Голубого» Елена Онищук рассказала о цифровой лаборатории «Наураша», а Ольга Лескова из школы № 4 — о мультипликационной студии.

«Мы снимаем мультфильмы с огромным удовольствием и на регулярной основе, у нас их огромное количество. При создании мультфильма дети проявляют свое живое „я“. Глядя на то, как даже обычно неактивные дети вовлечены и поглощены процессом, понимаешь, что мы нашли именно тот подход, который помогает им раскрыться», — подчеркнула Ольга Лескова.