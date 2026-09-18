Маломобильные жители Дмитрова проголосуют по месту пребывания

В доме-интернате малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Дом доброты» 18 сентября проходит голосование на дому. Свою волю выразили 33 проживающих, которым по состоянию здоровья трудно добраться до избирательного участка.

Директор социального учреждения Елена Коршунова рассказала, что участники написали заявления с просьбой организовать голосование прямо в «Доме доброты». Для процедуры выбрали зимний сад — светлое и уютное помещение. Помогали провести голосование члены избирательной комиссии № 263 и наблюдатели. Каждому выдали бюллетени и подробно объяснили, как их заполнить.

«Очень удобно, что приходят к нам сюда. Я живу отдаленно, добраться до участка было бы затруднительно, а здесь — никуда не надо ходить. Приятно, что о нас, пожилых людях, государство заботится», — отметила участница голосования Валентина Калмыкова.

«Для меня голосование на дому удобно, я на коляске не доехала бы сама до участка. А тут — пришли, все рассказали, объяснили», — поделилась еще одна жительница дома-интерната Таисия Пономарева.

В дни голосования члены участковых комиссий приедут ко всем, кто не может посетить участок по состоянию здоровья. Подать заявление о надомном голосовании можно до 14:00 20 сентября, обратившись в территориальную избирательную комиссию округа по телефону: 8(496) 221-98-05, добавочный 1402.

Голосование на дому — это возможность для каждого сказать свое слово о будущем страны.