Мемориальную доску Гаю Северину открыли на фасаде школы в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжаются мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения академика, Героя Социалистического Труда Гая Ильича Северина. Сегодня в поселке Мирный на фасаде школы № 51, которая носит имя ученого, открыли мемориальную доску.

В мероприятии принял участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков. «Жизнь Гая Северина — ярчайший пример служения Родине, науке и прогрессу. Открытие этой мемориальной доски — не просто дань памяти. Это наш ориентир. Это напоминание каждому из нас о том, что великие дела начинаются с веры в свое дело, с преданности профессии и любви к Родине», — отметил Владимир Волков.

Под руководством Гая Северина на предприятии «Звезда» (поселок Томилино) были созданы уникальные системы спасения и жизнеобеспечения для летчиков и космонавтов. Скафандры «Сокол», «Орлан-М», «Беркут», катапультные кресла, системы дозаправки в воздухе — именно его разработки обеспечили безопасность полетов первопроходцев космоса.

«НПП „Звезда“ им. Г. И. Северина и сегодня продолжает славное дело выдающегося конструктора — коллектив предприятия ежедневно подтверждает высокую марку, выпуская продукцию, не имеющую аналогов в мире», — подчеркнул глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, ученый, конструктор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, премии Правительства РФ Гай Ильич Северин родился 24 июля 1926 года. В разное время работал над созданием катапультируемого кресла для Гагарина и над системой мягкой посадки для будущих космических кораблей. В 38 лет возглавил НПП «Звезда», став одним из самых молодых главных конструкторов.