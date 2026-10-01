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    В Серпухове обустроили новые остановки в деревнях Верхние Велеми и Михайловка

    Фото: пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В деревнях Верхние Велеми и Михайловка городского округа Серпухов обустроили новые остановочные пункты. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Из Верхних Велеми теперь удобнее добираться до сельского дома культуры в деревне Съяново-2, церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Старые Кузьменки, а также до поликлиники, дома культуры «Лира», школы, детского сада, техникума и спортивного комплекса в поселке Пролетарский.

    В Михайловке новая остановка появилась на улице Р.И. Ракова. Она позволит жителям удобнее ездить к инфраструктуре Серпухова и к амбулатории, дому культуры, библиотеке, школе, детскому саду, парку «Усадьбы Липицы», церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Липицы, церкви Николая Чудотворца в деревне Лукьяново, а также к деревням Подмоклово и Борисово, поселкам Кирпичного Завода и Ланьшинский.

    Для безопасности пассажиров и комфортного ожидания транспорта на остановках установили скамейку и урну. Новые пункты относятся к типу «межгород»: их выполняют из перфорированной металлической панели и металлического каркаса и устраивают вне городской черты.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

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