Доступность избирательного участка для людей с ОВЗ проверили в Солнечногорске

С 18 по 20 сентября в Подмосковье пройдут выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы. В преддверии этого в Солнечногорске проверили готовность к приему маломобильных жителей избирательного участка в культурно-досуговом центре «Тимоново».

В здании предусмотрены отдельные парковочные места для маломобильных людей, а также входная группа с пандусом и кнопкой вызова администратора — как с улицы, так и внутри помещения. Для слабовидящих граждан размещены информационные таблички с тактильными надписями. Оборудован специальный санузел, отвечающий всем необходимым требованиям. Для удобства перемещения между этажами установлен лифт.

Персонал КДЦ «Тимоново» готов встретить маломобильных избирателей у входа, помочь им воспользоваться пандусом, открыть двери и обеспечить сопровождение.

«Важно, чтобы каждый житель мог реализовать свое избирательное право в комфортных и безопасных условиях», — подчеркнул член Общественной палаты Солнечногорск Юрий Зорин.