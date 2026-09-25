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    В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» начали строить завод БАДов

    Выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства в «Крокус экспо»
    Фото: Выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства в «Крокус экспо»/Медиасток.рф

    В подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат» начали строительство завода биологически активных добавок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Компания FABERLIC построит завод площадью 10,3 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Запуск производства запланирован на 2028 год.

    «Компания FABERLIC построит завод биологически активных добавок площадью 10,3 тысячи квадратных метров в ОЭЗ „Ступино Квадрат“. Инвестиции в проект оцениваются в миллиард рублей. Запуск производства запланирован на 2028 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

    На новом заводе компания наладит выпуск твердых и желатиновых капсул, а также функциональных коктейлей.

    В подмосковном Чехове уже есть завод FABERLIC, где выпускается бытовая химия. Кроме того, компания располагает научно-производственным центром в Москве.

    Подобрать локацию для размещения бизнеса в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.

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