Фотовыставку о путешествиях открыли в Дзержинском

В Дзержинском культурно-эстетическом центре открылась экспозиция «Путешествия. Отдых. Встречи» люберецкого объединения «Возрождение». Все то, что обычно остается в памяти, здесь превратилось в фотографии и акварели.

На выставке представлено около 30 работ представителей Московского областного отделения художников «Возрождение». Фотографии сделаны на профессиональные фотоаппараты и телефоны, но все — без помощи искусственного интеллекта. Экспозиция дополнена живописными работами, которые предоставила художница Валентина Толстая.

«Фотография — это моя любовь, мое вдохновение. Во время путешествий вокруг видишь столько красоты, что ее просто невозможно передать», — рассказала участница выставки Ольга Сухарева. Несколько работ Ольги, акушерки по основной деятельности, сняты на телефон. Главное здесь даже не техника, а возможность остановить мгновение — красивый пейзаж, случайная встреча или просто интересный момент.

В день открытия выставку показали школьникам. Посмотреть на мир глазами авторов можно до 4 ноября.