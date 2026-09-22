Общегородской молебен прошел в Серпухове

Традиционный молебен, приуроченный ко Дню города и Рождеству Пресвятой Богородицы прошел 21 сентября в храме Всех Святых. Жители Серпухова собрались, чтобы помолиться о здравии, благополучии и мире, процветании родного края.

В ходе молебна состоялось награждение меценатов, которые оказывают благотворительную помощь. Это люди, которые поддерживают храмы, социальные проекты и городские инициативы.

«Такие встречи объединяют жителей и напоминают о духовных корнях Серпухова, его истории и традициях, которые бережно сохраняются из года в год», — отметил глава городского округа Алексей Шимко.

Пресвятая Богородица считается покровительницей Серпухова. Не случайно основание города совпало с ее Рождеством.