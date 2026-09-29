Юридический прием для участников СВО прошел в Можайске

В Можайске 25 сентября прошел очередной бесплатный юридический прием для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. В этот раз квалифицированную помощь получили 15 человек.

Прием стал девятым по счету в этом году. За одним столом собрались эксперты из разных ведомств: сотрудники прокуратуры, военкомата, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, представители юридического и социального отделов администрации округа, адвокаты Адвокатской палаты Московской области, а также сотрудники ОМВД и СФР. Такой состав позволяет закрывать практически весь спектр возникающих вопросов — от выделения жилья до юридических тонкостей семейного законодательства и помощи в поиске работы.

В этот раз граждане обращались по вопросам оформления земельных участков, сопровождения в процессе признания погибшими, а также по другим темам, требующим юридической и социальной поддержки. Каждое обращение рассматривают индивидуально, а при необходимости работа с заявителями продолжается и после приема.

Встречи в военкомате стали доброй традицией, доказывающей, что система поддержки военнослужащих и их семей в округе работает эффективно. День оказания бесплатной юридической помощи проходит каждую третью пятницу месяца.