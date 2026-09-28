Подмосковные спортсмены выиграли 16 медалей на турнире по греко-римской борьбе

Спортсмены из Московской области завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях «На призы ЗТР В. Н. Трифонова» по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Четыре золотые медали выиграли Аюка Убушаев (весовая категория до 42 кг, Воскресенск, СШОР по единоборствам), Мухаммад Салиев (до 45 кг, Люберцы), Темирлан Гетигежев (до 71 кг, Химки, СШОР по единоборствам) и Арсен Кудаев (до 80 кг, Воскресенск, СШОР по единоборствам).

Серебряные награды у Максима Кошелева (до 42 кг, Люберцы), Альберта Громова (до 45 кг, Воскресенск, СШОР по единоборствам), Дмитрия Тульпиза (до 48 кг, Подольск), Михаила Ванюшкина (до 55 кг, Электрогорск, СШОР по единоборствам), Павла Семенова (до 71 кг, Химки, СШОР по единоборствам) и Андрея Фомичева (до 80 кг, Подольск).

Бронзу завоевали Андрей Илюшкин (до 48 кг, Электрогорск, СШОР по единоборствам), Дамир Желетежев (до 55 кг, Воскресенск, СШОР по единоборствам), Давид Тюрбеев (до 55 кг, Химки, СШОР по единоборствам), Максим Пыльцин (до 71 кг, Подольск), Ибрагим Кудаев (до 80 кг, Химки, СШОР по единоборствам) и Амир Ковешников (до 110 кг, Химки, СШОР по единоборствам).

Аюка Убушаев также выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта России» по спортивной борьбе.

Соревнования прошли с 24 по 26 сентября в Москве. В 2026 году в них приняли участие 289 спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации. Турнир проводится ежегодно и является одним из ключевых юношеских турниров страны в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».