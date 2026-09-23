Семейный фестиваль пройдет в Наро-Фоминске 26 сентября

Территория парк-отеля и зона отдыха «Горчухино» в Наро-Фоминском городском округе станет в субботу, 26 сентября, местом отдыха для всей семьи. Там состоится большой фестиваль «Благоречье».

Организаторы подготовили насыщенную программу, где каждый участник сможет найти занятие по душе, провести время с близкими и зарядиться яркими эмоциями. Ценители живой музыки смогут насладиться выступлениями артистов, творческие натуры — раскрыть свой потенциал на мастер‑классах, а любителей вкусной еды ждут угощения.

Отдельное внимание стоит уделить выставке скульптур. Работы создаются в рамках IV симпозиума «Моя семья — мой дом»: с 14 сентября мастера трудятся прямо на территории, и к фестивалю экспозиция будет полностью готова. Каждая скульптура — это авторское высказывание о самом главном: о семье, доме, тепле и поддержке.

Не обойдется без приятных сюрпризов: среди гостей праздника разыграют проживание в «Благоречье».

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 16:00, вход на него свободный.