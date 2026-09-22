Более 50 многоквартирных домов отремонтировали в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы продолжается масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году планируется обновить 183 дома, а с начала сезона работы уже завершены на 53 объектах.

В рамках региональной программы специалисты проводят ремонт кровель, фасадов, инженерных систем и замену лифтового оборудования.

На 29 многоквартирных домах уже обновили кровли, в пяти домах привели в порядок фасады, в 10 — заменили внутренние инженерные системы. В одном доме установили новое лифтовое оборудование, еще в девяти провели техническое обследование.

— Особое внимание уделяем качеству обслуживания лифтового оборудования. В текущем году заменим 39 лифтов в 9 домах. Кропотливая работа дает результат — за год количество обращений снизилось на 67%, — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов продолжаются. Завершить все запланированные мероприятия специалисты рассчитывают до конца года.

С полным перечнем домов, включенных в план ремонта, жители могут ознакомиться на официальном сайте городского округа Люберцы.