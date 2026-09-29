Минздрав Подмосковья рассказал о возможностях лаборатории в областном онкоцентре

В Московском областном онкологическом клиническом центре работает молекулярно-генетическая лаборатория. Она открылась в мае в составе патологоанатомического отделения, напомнили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

На первом этапе специалисты проводят наиболее востребованные исследования, необходимые для выбора терапии при ряде онкологических заболеваний. В лаборатории выполняют ПЦР-диагностику мутаций BRAF, KRAS, NRAS и BRCA½, FISH-исследования HER2/neu, ALK, ROS1, MET, RET, NTRK½/3, а также иммуногистохимию PD-L1 и HER2.

Для анализов используют парафиновые блоки опухолевой ткани или кровь — в зависимости от вида исследования. Диагностика по полису ОМС проводится бесплатно. Для ее прохождения потребуется направление по форме № 057/у и необходимый биоматериал. Если образец получен в другом медучреждении, его вместе с направлением нужно предоставить в регистратуру второго корпуса центра.

Результаты исследований готовят в течение 15 рабочих дней. При необходимости пройти диагностику можно и на платной основе.

«На данный момент мы начали с самых востребованных мутаций — тех, которые требуются онкологическим пациентам в потоке и без которых лечение не назначается. Сделали упор именно на эти молекулярные исследования. В дальнейшем будем расширяться и увеличивать спектр услуг в зависимости от потребности», — рассказала заведующая патологоанатомическим отделением, врач-патологоанатом Ксения Ищенко.

В дальнейшем в лаборатории планируют расширять перечень исследований и развивать ее в самостоятельное подразделение.