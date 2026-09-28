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    Капитальный ремонт детсада в Старой Купавне выполнили на 85%

    Фото: РИАМО

    В Старой Купавне Богородского городского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Центра образования № 25 на улице Чапаева. Готовность объекта превысила 85%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Работы ведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Сейчас на объекте идут общестроительные и отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория.

    Площадь дошкольного отделения — 1859,4 кв. м. В ходе капремонта специалисты демонтируют старые конструкции, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, выполнят отделочные работы, установят новые двери и осветительные приборы.

    Также проведут работы по модернизации пищеблока, проложат инженерные коммуникации — водоснабжение, канализацию, отопление, выполнят фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

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