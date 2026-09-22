Замглавы Наро-Фоминского округа провел встречу с жителями поселка Селятино

Жители дома № 55а в поселке Селятино обратились в администрацию с жалобами на ряд проблем. Заместитель главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько и начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев вместе с представителями управляющей компании «Гидромонтаж» лично осмотрели проблемные места.

Жители жаловались на скопление мух на 15-м этаже дома. Специальные службы оперативно обработали подъезд: живых насекомых уже нет, а остатки уберут до конца сентября. У собственников также имелись замечания по уборке парадных и мытью окон. Представитель УК пообещал усилить контроль за чистотой.

Отдельно проверили детскую площадку и песочницу, где к моменту визита представителей власти уже навели порядок. Состояние песка будут регулярно контролировать.

Такие встречи жителей с сотрудниками администрации проходят в Наро-Фоминском округе еженедельно — там, где ситуация требует оперативного решения.