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    Выставку художника Виктора Комиссарова откроют в Серпухове 21 октября

    Фото: Серпуховский историко-художественный музей

    В Серпухове 21 октября на втором этаже главного здания Серпуховского историко-художественного музея — Особняка А. В. Мараевой начнет работу персональная выставка художника-пейзажиста Виктора Комиссарова «Красота и Вечность в двух шагах». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Виктор Комиссаров — живописец, мастер лирического пейзажа, член Союза художников России, а также Союза художников и реставраторов и Евразийского союза художников. Он отмечен многочисленными наградами за организацию и участие в выставках, как персональных, так и в составе художественных союзов.

    Персональные выставки художника проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Серпухове и Чухломе, его передвижная экспозиция побывала в городах Калужской области. Работы мастера хранятся в музеях и частных коллекциях.

    В экспозиции представлены станковые работы и пленэрные этюды, которые дополняют друг друга, раскрывая разные грани авторского видения. Художник владеет различными приемами живописи, позволяющими передавать изменчивость света, глубину пространства, прозрачность воздуха и богатство природного колорита.

    Виктор Комиссаров учился в Студии военных художников им. М. Б. Грекова, в мастерской Марка Домащенко, в свободное время много рисовал и писал. Мастером пейзажа он стал под влиянием работы с такими мастерами, как Алексей Грицай и Михаил Абакумов. Главным своим учителем художник называет русскую природу.

    Выставка продлится до 22 ноября. Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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