В Подмосковье тепло подали во все социальные объекты

В Московской области за пять дней тепло подали во все социально значимые объекты региона. В жилом фонде отопление поступило в 96,6% многоквартирных домов.

Сейчас работа сосредоточена на конкретных адресах, где требуется дополнительная настройка системы или локальная отработка. В этом отопительном сезоне для более чем 6,7 тысячи социально значимых объектов выстроена система обратной связи.

Ответственные сотрудники школ, детских садов, учреждений здравоохранения, социальной защиты и других организаций через мобильный личный кабинет потребителя в ГИС «Инженерные сети» подтверждают фактическое наличие тепла в здании. В системе уже фиксируются данные с датчиков на теплоисточниках. При возникновении проблемы информация оперативно поступает в ЖКХ-Центр Подмосковья, созданный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Для ответственных сотрудников учреждений провели обучение по работе с личным кабинетом потребителя. Данные, которые они ежедневно вносят в систему, позволяют получать подтверждение непосредственно с объекта и быстрее реагировать, если тепло туда не поступило. Следующий шаг — перейти от ручного ввода к автоматической передаче данных с приборов учета напрямую в систему. Это сократит трудозатраты и позволит получать актуальные параметры без задержки», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Запуск отопления требует скоординированной работы профильных ведомств, муниципалитетов, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. У каждого участника своя зона ответственности, поэтому при точечной отработке оставшихся адресов особое значение имеют быстрый обмен информацией и синхронизация действий.

«В нашем округе 171 здание социальных объектов и 1001 многоквартирный дом с центральным отоплением, и при запуске важно видеть ситуацию сразу по всей территории. В ГИС „Инженерные сети“ собраны данные по всем объектам в цепочке теплоснабжения. Если, например, в школе или детском саду нет тепла, а котельная работает с нормативными параметрами, становится понятно, что причину нужно искать внутри здания. Это позволяет оперативно направить специалистов и быстрее решить проблему», — отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.