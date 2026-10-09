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    Промежуточные итоги кадастровой оценки участков представили в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    В 2026 году на территории Московской области проводится государственная кадастровая оценка земельных участков. Проект отчета о ней опубликован на сайте Центра кадастровой оценки в разделе «Отчеты об оценке», сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

    Замечания к проекту отчета можно подать в центр несколькими способами: через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, выбрав цель обращения «Подача замечаний к проекту отчета», через портал НСПД, по электронной почте cko_gko2026@mosreg.ru в виде электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или лично через многофункциональный центр.

    Заявление, направленное по электронной почте, обязательно должно быть подписано усиленной электронной подписью. При ее отсутствии можно воспользоваться другими способами подачи.

    Замечания принимаются в течение 30 дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных государственной кадастровой оценки. В замечании нужно указать сведения о лице, его подавшем, кадастровый номер и (или) адрес участка, если замечание относится к конкретному участку, а также номера страниц проекта отчета. К замечанию можно приложить документы, подтверждающие ошибки в определении кадастровой стоимости.

    Замечания, не соответствующие требованиям статьи 14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению. Каждое замечание рассматривается индивидуально. Кадастровая стоимость участка может измениться в результате рассмотрения замечаний других лиц.

    Ознакомиться с проектной кадастровой стоимостью без скачивания результатов можно по ссылке или с помощью бота в «Максе».

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