Подмосковное фермерское хозяйство получило благодарственное письмо Минсельхоза

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин поблагодарил главу крестьянского хозяйства «Еремино поле» Татьяну Еремкину за вклад в организацию регионального стенда на выставке «Золотая осень — 2026». О вручении письма сообщили в ведомстве.

На коллективном стенде Подмосковья хозяйство из Щелковского округа представило колбасные изделия и мясные деликатесы собственного производства. Посетители смогли оценить ассортимент предприятия, которое работает с 2011 года как семейный бизнес.

В дегустационной зоне свои товары продемонстрировали 25 региональных производителей.

«Для нас было важно показать на выставке Подмосковье как регион, в котором развиваются современные агротехнологии — от селекции и научных разработок до цифровых решений на предприятиях. При этом неотъемлемая часть нашей экспозиции — продукция местных производителей. Благодарю наши хозяйства за активное участие и вклад в презентацию агропромышленного комплекса региона», — отметил Виталий Мосин.

В ассортименте «Еремино поле», помимо деликатесов, представлены мясные консервы, пельмени и полуфабрикаты. По итогам 2025 года объем выпуска составил 720 тонн.

Татьяне Еремкиной помогают дочь и сын.

В Мытищах в марте прошлого года открылся завод «Фермерские колбасы Подмосковья» с инвестициями свыше 900 миллионов рублей, где также работают кафе, пекарня и социальный магазин.