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    Еще 15 тысяч заявок на техосмотр самоходных машин подали в Подмосковье онлайн

    Фото: медиасток.рф

    В Подмосковье с начала года подали более 15 тысяч электронных заявлений на проведение технического осмотра самоходных машин. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

    Услуга «Проведение технического осмотра самоходных машин» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое». Воспользоваться ей могут обычные жители, а также представители бизнеса Подмосковья.

    Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину и сбор. Искусственный интеллект, внедренный в услугу, проверит прикрепленные файлы и выявит некорректно загруженные документы. Это помогает исправить ошибку еще до отправки заявления в ведомство. В рамках одного заявления на услугу можно оформить техосмотр нескольких самоходных машин.

    Технический осмотр внедорожных автотранспортных средств для перевозки пассажиров, имеющих более восьми сидячих мест, необходимо проводить каждые полгода. Для остальных самоходных машин — ежегодно.

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