Депутаты «Единой России» посетили хирургическое отделение Воскресенской больницы

Депутаты фракции «Единая Россия» в окружном совете побывали в учреждении здравоохранения с целью оценить реализацию одного из ключевых пунктов Народной программы партии — оснащение медицинских учреждений современным оборудованием. Народные избранники ознакомились с работой новейшего роботизированного хирургического комплекса «da Vinci».

Врач-хирург высшей категории Владислав Бурдаков рассказал, что робот-ассистированные и малоинвазивные технологии дают медикам уникальную возможность проводить хирургическое лечение сложнейших патологий с ювелирной точностью и минимальной травматичностью для пациента.

«Система транслирует трехмерное изображение операционного поля в 10-кратном увеличении, а манипуляторы робота исключают физический тремор рук хирурга», — пояснил Владислав Бурдаков.

Благодаря новой технике уже проведены сотни сложных операций, в том числе по удалению грыж и реконструктивной хирургии. Операции с применением роботического комплекса «da Vinci» проводятся бесплатно по полису ОМС. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу и получить направление на госпитализацию.

Воскресенская больница ежегодно пополняется новым оборудованием, врачи и медперсонал проходят обучение.

«В основе Народной программы лежит повышение качества жизни. Его ключевые слагаемые — это поставки современного оборудования в медучреждения и, безусловно, врачебное мастерство», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.