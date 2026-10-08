Глава Воскресенска провел совещание по вопросам ЖКХ

Отопительный сезон стартовал в Подмосковье с 1 октября. Пуск тепла в дома жителей стал главной темой еженедельного оперативного совещания в администрации Воскресенска под руководством главы муниципалитета Алексея Малкина.

В первую очередь, тепло поступило в детские сады, школы и больницы — в городском округе это 154 социально значимых объекта. С 5 по 10 октября пусконаладочные работы проведут во всех многоквартирных домах.

«Мы размещаем информацию о ходе начала отопительного периода в чатах многоквартирных домов, а также на листовках в местах общего пользования. До 10 октября у нас должна быть налажена полностью система отопления», — сообщил заместитель главы округа Александр Бутор.

Алексей Малкин обратил внимание ресурсоснабжающих организаций на график подачи тепла и попросил представителей управляющих компаний оперативно реагировать на обращения жителей и устранять недочеты.