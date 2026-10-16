Встреча администрации Солнечногорска с жителями прошла в деревне Ложкино

15 октября в деревне Ложки городского округа Солнечногорск состоялась встреча в формате выездной администрации. К сотрудникам муниципалитета, депутатам и представителям коммунальных организаций обратились 54 жителя, которые подняли 108 вопросов.

Среди обращений были проблемы со стабильностью теплоснабжения жилых домов. На протяжении двух лет «Газпром теплоэнерго МО» занимался восстановлением котельной, вышедшей из строя в 2023 году. За это время специалисты отремонтировали котел, аэратор и сетевое оборудование. При запуске системы часть труб внутри здания, остававшихся без воды более двух лет, не выдержала давления. Глава округа Константин Михальков сообщил, что для обеспечения теплоснабжения в Ложках используется блочно-модульная котельная. При нынешних погодных условиях она должна поддерживать нормативную подачу тепла в дома. Руководитель муниципалитета поручил проверить давление и температуру теплоносителя вместе с жителями и старшими по домам. Кроме того, «Газпром теплоэнерго МО» направит в деревню своего представителя для подробного рассмотрения ситуации.

«За каждым обращением стоит конкретный человек, конкретный вопрос. Выездная администрация для того и нужна: услышать жителей на месте и быстро помочь разобраться в ситуации и решить его», — сказал Константин Михальков.

Также участники встречи обсуждали благоустройство территорий, дорожный ремонт, земельные и имущественные вопросы.

С просьбой установить детскую площадку обратились жители деревни Радумля. Прежнюю игровую зону разобрали из-за наличия аварийных элементов. Глава Солнечногорска рассказал, что строительство новой площадки планируют включить в программу на 2027 год. С учетом пожеланий жителей ее предполагают оборудовать игровыми элементами для детей младшего возраста. Конкретное наполнение дополнительно обсудят с населением.

Встречи в формате выездной администрации организуют в Солнечногорске на постоянной основе. Помимо этого, глава муниципалитета каждый месяц проводит личный прием граждан. Запись доступна по телефону 8(800)201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.