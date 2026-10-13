Депутат Госдумы обсудил с жителями ситуацию с ветеринарной клиникой в Чехове

Жители Чехова обратились к представителям власти по поводу соблюдения правил стройки ветеринарной клиники на улице Пушкина. На встрече присутствовал депутат Государственной думы Александр Коган.

Рядом с усадьбой Лопасня-Зачатьевское раньше находились исторические конюшни. Теперь на их месте стоит ветеринарная клиника.

«Мы находимся в охранной зоне культурного наследия „Пушкинское гнездо“. Чтобы его сохранить, нужно не разрешать здесь никакое строительство. Ветклиника, нарушая все законы, имея на руках постановление о сносе, теперь уже добивается того, чтобы узаконить свое здесь существование, что неприемлемо», — рассказала ландшафтный архитектор-реставратор объектов культурного наследия садового-паркового искусства Любовь Воронкина.

У ветеринарной клиники ежедневно скапливаются машины. Местные жители жалуются на пробки и опасную обстановку. Но именно сюда со всего города везут животных — здесь им помогают и спасают жизни. Также представители музея переживают, что они могут лишится статуса охранной зоны. При дальнейшей застройке может нарушиться гидравлическое сообщение каскадов прудов в парке, которые представляют культурное наследие.

По итогам встречи подготовят дорожную карту по урегулированию ситуации. Данное дело находится на рассмотрении в суде, в результате чего будет принято решение о дальнейшем развитии ситуации.