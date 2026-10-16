Институт фундаментальных проблем биологии РАН в Пущине отметил 60-летие со дня основания. Учреждение, созданное в 1966 году как Институт фотосинтеза, сегодня является одним из признанных центров биологической науки.

В институте работают 180 сотрудников, действуют 9 лабораторий. Научный коллектив включает члена-корреспондента РАН, 47 кандидатов и 15 докторов наук. В лабораториях студенты изучают фотосинтез, фотобиотехнологии и адаптацию экосистем.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил коллектив с юбилеем. «Губернатор постоянно, когда докладывал о той или иной ситуации в городском округе Серпухов, всегда спрашивает у меня: „А что в Пущино?“ То есть, если мы говорим про детские площадки, про дороги, всегда спрашивают: „А как в Пущино? А как там? А как там фонтан?“ Поэтому всегда задают вопросы. Это приятно, руководитель помнит, ценит, чувствует и хочет оказывать всяческое внимание. Ну, поздравляю вас», — сказал Алексей Шимко.

В этом году также отмечается 255-летие открытия фотосинтеза. К двум юбилеям приурочено открытие в Пущине Международной научной конференции «Свет для жизни — фотосинтез: от эволюции к инженерии».