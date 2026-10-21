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    В Сергиевом Посаде открыли сезон Ночной хоккейной лиги Подмосковья

    Фото: Ночная хоккейная лига

    В Сергиевом Посаде на Ледовой арене имени С.В. Федорова 18 октября открыли новый сезон Ночной хоккейной лиги Московской области — регионального чемпионата XVI Всероссийского фестиваля среди любительских команд. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    В сезоне 2026/2027 в соревнованиях Ночной лиги в Подмосковье принимают участие 56 команд, в составах которых выступают более 1300 хоккеистов-любителей от 18 лет и старше.

    В минувшие выходные прошли первые матчи в дивизионе «Лига Надежды» — самом многочисленном по количеству участников: в четырех конференциях «Север», «Юг», «Восток» и «Запад» выступает 40 команд. Еще девять коллективов соревнуются в дивизионе «Лига Мечты», к участию в котором допущены не только игроки-любители, но и воспитанники хоккейных школ. Семь команд насчитывает дивизион «Любитель 50+» — для самых возрастных хоккеистов.

    Соревнования Ночной лиги традиционно проводят в два этапа. На первом проходят региональные чемпионаты в субъектах Российской Федерации, включая Московскую область, — с сентября по март. На втором этапе, в мае 2027 года, победители региональных турниров в каждом дивизионе каждого региона встречаются на Фестивале хоккея в Сочи.

    Ночная хоккейная лига основана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Сейчас она насчитывает 1415 команд (более 27000 хоккеистов) из 78 регионов России. Региональный чемпионат в Московской области проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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