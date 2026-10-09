Поезд «Иволга 4.0» имени Саввы Мамонтова проехал 5 тысяч километров за 2 недели

В конце сентября Центральная пригородная пассажирская компания представила тематический электропоезд «Иволга 4.0», посвященный предпринимателю и меценату Савве Мамонтову. За первые две недели работы состав преодолел на Ярославском направлении около пяти тысяч километров, сообщили в ЦППК.

Поезд стал первым в истории пригородных перевозок составом, полностью оформленным в единой тематике — от внешнего облика до интерьеров вагонов. Каждый из 11 вагонов знакомит пассажиров с определенной стороной жизни Мамонтова: его семьей, предпринимательской деятельностью, развитием железных дорог и промышленности, увлечением искусством и оперой, а также историей усадьбы Абрамцево и созданного там художественного кружка.

В экспозицию вошли архивные фотографии, исторические материалы и репродукции знаменитых картин. В частности, пассажиры могут увидеть «Девочку с персиками» Валентина Серова, для которой позировала дочь мецената Вера Мамонтова.

Еще одна часть оформления рассказывает о Федоре Шаляпине и вкладе Саввы Ивановича в становление оперного певца.

Проект подготовила ЦППК при участии Департамента транспорта Москвы, Общественной палаты Московской области и музеев-партнеров. Для оформления состава создали 290 оригинальных макетов и около двух тысяч тематических стикеров.

Подбор изображений и исторических сведений проходил при содействии музея-заповедника «Абрамцево», Тульского музейного объединения и Нижегородского государственного художественного музея.

«Иволга 4.0» отправляется с Ярославского вокзала и курсирует до Сергиева Посада, Пушкино, Мытищ, Фрязина, Монина, Софрина, Красноармейска, Болшева, Щелкова и Фрязева.