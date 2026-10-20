Подмосковный врач Локтюшина: 5% новорожденных с желтухой нуждаются в лечении

Желтуха новорожденных представляет собой состояние, при котором кожа и слизистые приобретают желтый оттенок из-за накопления билирубина. Подробнее о диагнозе рассказала заведующая отделением новорожденных Сергиево-Посадского родильного дома, врач-неонатолог Валерия Локтюшина.

Такое состояние встречается у 80–90% младенцев. Физиологическая форма обычно проявляется на третий-четвертый день жизни и проходит самостоятельно к концу первого месяца.

В 3–5% случаев диагностируется гемолитическая болезнь, требующая углубленного лечения, а еще у 1% возникает желтуха грудного молока, которая часто регрессирует при переводе на смесь.

Причина физиологической желтухи кроется в адаптации организма: при рождении уровень гемоглобина составляет 200–250 г/л, и при естественном разрушении избытка эритроцитов высвобождается билирубин.

«В соответствии с действующими клиническими рекомендациями, фототерапия является основным методом лечения желтухи новорожденных. Механизм действия основан на воздействии света определенной длины волны на кожные покровы ребенка, что способствует трансформации билирубина и его последующему выведению из организма», — объяснила Валерия Локтюшина.

Неонатологи ежедневно контролируют уровень пигмента. При выписке участковый педиатр оценивает цвет кожи, и при нарастании желтизны ребенка направляют в стационар.