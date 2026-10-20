Единый день диспансеризации прошел в Чехове

Специалисты отметили, что осенние перепады температуры, сокращение светового дня и сезонные респираторные инфекции создают дополнительную нагрузку на организм, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

«В межсезонье мы рекомендуем пациентам с гипертонией внимательнее следить за давлением и не пропускать прием назначенных препаратов. Нередко люди прекращают лечение, как только самочувствие улучшается. Это серьезная ошибка. Диспансеризация помогает выявить дополнительные факторы риска — повышенный холестерин, уровень глюкозы, лишний вес. Все это важно учитывать, чтобы снизить вероятность сердечно-сосудистых осложнений. Позаботится о здоровье нужно сейчас, чтобы встретить холодный сезон без лишних рисков», — объяснила терапевт кабинета профилактики Чеховской больницы Нэлли Кирста.

В рамках диспансеризации жители могут проверить артериальное давление, основные показатели крови, пройти ЭКГ и другие исследования с учетом возраста и пола. При выявлении отклонений терапевт определит необходимость дополнительной диагностики.

Следующий Единый день диспансеризации состоится 21 ноября. Также пройти профилактическое обследование можно каждый будний день в поликлинике на улице Гагарина, 37а, кабинет профилактики № 131. Запись доступна по телефону 122, на региональном портале «Здоровье», в инфоматах поликлиник или через лечащего врача.