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    Подмосковный спортсмен Ерофеев победил на чемпионате России по спорту глухих

    Фото: ЦСППНСВС

    Представитель Московской области Роман Ерофеев завоевал золотую медаль на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине легкоатлетический кросс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Ерофеев (областной центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта, Коломна) победил в забеге на дистанции 8 километров. Трасса была проложена по сложному рельефу лесного массива лыжно-биатлонного комплекса Саранска. В соревнованиях приняли участие 22 атлета из 13 регионов страны.

    Ерофеев — мастер спорта России по спорту глухих, воспитанник подмосковной школы адаптивного спорта. В сентябре 2025 года он завоевал серебряную медаль на чемпионате России по легкоатлетическому кроссу в Саранске, уступив победителю менее двух секунд. В июне 2026 года стал бронзовым призером чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с нарушением слуха в Чебоксарах на дистанции 5000 метров.

    Чемпионат России по спорту глухих в дисциплине легкоатлетический кросс прошел в Саранске (Республика Мордовия) с 3 по 5 октября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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