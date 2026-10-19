Семинар по математике для педагогов прошел в лицее № 12 в Химках

В лицее № 12 в Химках прошел семинар «Плюсы и минусы программы Петерсон: взгляд учителей». В нем приняли участие около 100 педагогов.

Учителя обсудили современные подходы к преподаванию математики, поделились опытом и выработали решения для типичных сложностей в работе со школьниками. Особое внимание уделили дифференциации заданий и работе с детьми, имеющими разный уровень подготовки. Не менее значимой темой стало взаимодействие с родителями, в том числе способы снизить их тревожность, когда речь идет о домашних заданиях и высоком темпе освоения материала.

«Современное образование требует от педагогов постоянного профессионального развития, готовности осваивать новые методики и находить индивидуальный подход к каждому ребенку. В Химках мы последовательно работаем над тем, чтобы у наших учителей были возможности для обмена опытом, а у школьников — условия для раскрытия своих способностей», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Эксперты представили педагогам практические рекомендации по организации уроков «открытия нового знания» в логике программы Петерсон, а также по проведению математических тренингов и решению нестандартных задач. Важной частью семинара стала групповая работа: учителя вместе искали инструменты, которые помогут поддерживать учеников, испытывающих сложности с темпом программы.

«Наш лицей стал площадкой для профессионального диалога неслучайно. Мы являемся одной из опорных школ регионального проекта „Математические классы Подмосковья“, направленного на углубленное изучение точных наук. Для нас важно не только развивать математические способности школьников, но и создавать условия для профессионального роста учителей», — подчеркнула директор лицея № 12 Юлия Ишкова.

По итогам встречи участники сформировали подборку методических приемов и практических рекомендаций. Этот набор решений призван стать опорой для ежедневной работы с детьми и сделать освоение математики более комфортным и результативным для каждого школьника.