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    В Сергиевом Посаде начали велоподготовку для школьников

    Фото: Школьная лига Московской области

    В Сергиево-Посадском городском округе стартовала серия мастер-классов по велосипедному спорту для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Первые занятия прошли в Краснозаводске и Пересвете. Участниками стали школьники четырех образовательных учреждений. Мастер-классы провели представители Федерации велосипедного спорта России и Московской области, а также действующие спортсмены — они показали элементы велосипедной техники и помогли освоить практические упражнения.

    Программа включает знакомство с велосипедным спортом, изучение правил безопасности, упражнения на равновесие, координацию, маневрирование и управление велосипедом. Для младших школьников предусмотрены игровые задания, для старшеклассников — упражнения на технику прохождения поворотов, торможение и групповое движение.

    Осенью 2026 года ознакомительные мастер-классы пройдут в образовательных учреждениях округа. Зимой в школах состоится отбор участников для формирования команд, весной 2027 года запланирован второй этап, направленный на совершенствование навыков и подготовку к соревнованиям. Завершат проект финальные соревнования по велосипедному спорту среди команд образовательных учреждений, которые формируются из учащихся 1–8 классов.

    Проект реализуется совместно с Федерацией велосипедного спорта Московской области и Федерацией велосипедного спорта России в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В пресс-службе отметили, что развитие велосипедного спорта в рамках Школьной лиги позволит расширить перечень доступных спортивных дисциплин, привлечь детей к регулярным занятиям физической культурой и создать условия для выявления талантливых спортсменов.

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