Депутат Химок посетила предприятие по изготовлению бронзовых скульптур

Инна Монастырская и специалисты учреждения «Малый Бизнес Химки» посетили мастерскую «Литье Дизайн Групп». Скульптуры предприятия установлены в залах Московского Кремля и отправляются в качестве дипломатических подарков.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества и меры поддержки бизнеса.

История мастерской началась в 2003 году — ее основал почетный член Академии Художеств Сергей Волков. Сегодня «Литье Дизайн Групп» реализует проекты полного цикла: от авторского эскиза до финального монтажа монумента. В портфолио коллектива — изящные бюсты, масштабные парковые скульптуры и сложные фонтанные композиции, каждая из которых отличается тщательной проработкой деталей и высоким качеством исполнения.

Участники обсудили, как потенциал мастерской можно использовать для развития городского пространства. Среди перспективных идей — создание новых арт-объектов для скверов Химок, а также организация просветительских экскурсий для школьников и семей участников СВО: такие мероприятия помогут ближе познакомить жителей с традициями монументального искусства и тонкостями литейного дела.

Важной частью визита стало информирование коллектива о доступных мерах государственной поддержки. Специалисты учреждения «Малый Бизнес Химки» рассказали о программах, действующих в Подмосковье: льготном кредитовании, грантах на развитие производства и налоговых преференциях.

«Малый Бизнес Химки» системно сопровождает местных предпринимателей: специалисты учреждения регулярно взаимодействуют с производствами, консультируют и помогают интегрироваться в региональные и федеральные программы развития.

Благодаря такой поддержке предприятия получают ресурсы для модернизации и расширения, что укрепляет экономический и культурный потенциал округа.