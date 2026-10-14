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    Мининвест Подмосковья: YADRO и «МегаФон» разогнали LTE выше 800 Мбит/с

    Фото: YADRO

    Базовые станции YADRO BTS8100, работающие в коммерческой сети «МегаФона», обеспечили скорость передачи данных свыше 800 Мбит/с по технологии LTE. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Такой результат достигнут благодаря новому радиомодулю YADRO для диапазонов 2100 и 2600 МГц, поддержке модуляции 256 QAM и агрегации трех несущих, реализованной в новой версии программного обеспечения базовой станции.

    «За последние годы YADRO совершила серьезный технологический рывок: от разработки импортозамещающего оборудования компания перешла к созданию собственных передовых решений в сфере телекоммуникаций. Сегодня мощности предприятия в ОЭЗ „Дубна“ позволяют выпускать до 50 тысяч единиц телекоммуникационного оборудования. Только в этом году плановый объем инвестиций компании в развитие телеком-направления составляет 30 млрд рублей. При этом разработки YADRO выходят далеко за пределы традиционной мобильной связи. Например, совместно с „Билайном“ компания будет создавать защищенные локальные сети LTE и 5G для промышленных предприятий», — отметила зампред — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

    Серийное производство оборудования для сетей LTE и 5G запущено на заводе YADRO Фаб Дубна в особой экономической зоне «Дубна». Новый радиомодуль поддерживает два частотных диапазона — 2100 и 2600 МГц — и стал первым в линейке компании решением с четырьмя антенными портами и поддержкой технологии MIMO 4×4.

    Сочетание MIMO 4×4, модуляции 256 QAM и агрегации трех несущих LTE повышает эффективность использования радиочастотного ресурса. Средние скорости в российских LTE-сетях сегодня измеряются десятками мегабит в секунду, а в крупнейших городах, как правило, остаются на уровне десятков или первой сотни мегабит в секунду.

    За полтора года производительность оборудования YADRO выросла более чем в 2,5 раза. На ЦИПР-2025 базовая станция обеспечивала скорость LTE до 300 Мбит/с.

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