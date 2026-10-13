День открытых дверей проведут в роддоме в Орехово-Зуеве 15 октября

Орехово-Зуевский родильный дом 15 октября проведет день открытых дверей для будущих родителей. Как отметила заведующая учреждением Вера Калинина, подобные встречи проходят ежемесячно, чтобы помочь семьям подготовиться к рождению ребенка.

Гостей ждет насыщенная программа: беседа с акушерами-гинекологами и неонатологами, а также подробная экскурсия по отделениям, включая родовой зал и послеродовые палаты.

«Всегда рады видеть у нас не только будущих мам, но и пап — ведь партнерские роды в нашем роддоме всячески приветствуются. В ходе мероприятия мы стараемся как можно подробнее рассказать, что ожидает женщину в родах и как грамотно подготовиться к этому волнительному событию», — отметила Вера Калинина.

Специалисты ответят на вопросы о течении беременности, подготовке к родам и уходе за новорожденным. Экскурсия позволит родителям лично убедиться в комфорте и безопасности условий. Роддом обслуживает не только жительниц округа, но и пациенток из других городов Подмосковья и соседних регионов, предоставляя современное оборудование и внимательный уход.

При выписке все мамы получают подарки от губернатора региона по программе «Я родился в Подмосковье» и от главы городского округа. Мероприятие начнется 15 октября в 14:00 по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30. Вход свободный, предварительно записываться не нужно.