Пенсионеры из Ногинска приняли участие в вокальном конкурсе
21 октября в Павловском Посаде состоялся областной вокальный конкурс «Голос Подмосковья» среди участников проекта «Активное долголетие». Мероприятие объединило талантливых жителей старшего возраста из 13 городов Подмосковья.
Богородский городской округ на конкурсе представлял Богдан Маслюк. Вместе с ним на сцене блистала Ольга Савкина с хореографическим номером. Их творческий союз оказался настолько гармоничным, что равнодушным не остался никто. По итогам конкурса Богдан и Ольга удостоены приза зрительских симпатий.
Богдан Маслюк вышел на сцену ДК «Павлово-Покровский» в сопровождении группы поддержки, которая приехала поболеть за своего конкурсанта. Пока участники ждали выхода, для группы поддержки организаторы подготовили увлекательные мастер-классы.
Выступление Богдана стало одним из самых ярких моментов конкурса. Признание зрителей означает, что их талант и обаяние растопили сердца всех, кто находился в зале.