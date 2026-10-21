Пенсионеры из Ногинска приняли участие в вокальном конкурсе

Богородский городской округ на конкурсе представлял Богдан Маслюк. Вместе с ним на сцене блистала Ольга Савкина с хореографическим номером. Их творческий союз оказался настолько гармоничным, что равнодушным не остался никто. По итогам конкурса Богдан и Ольга удостоены приза зрительских симпатий.

Богдан Маслюк вышел на сцену ДК «Павлово-Покровский» в сопровождении группы поддержки, которая приехала поболеть за своего конкурсанта. Пока участники ждали выхода, для группы поддержки организаторы подготовили увлекательные мастер-классы.

Выступление Богдана стало одним из самых ярких моментов конкурса. Признание зрителей означает, что их талант и обаяние растопили сердца всех, кто находился в зале.