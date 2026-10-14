В Красногорске пройдет конференция «Как создать Beauty Brand»

В рамках выставки InterCHARM в «Крокус Экспо» в Красногорске 15 октября состоится конференция, посвященная созданию косметического бренда. На ней охватят ряд вопросов: от поиска идеи до позиционирования и производства. Программу опубликовали на официальном сайте выставки.

Участники конференции обсудят, как создать востребованный продукт, как выбрать эффективные каналы продаж и превратить стартап в системный бизнес, а также выделить бренд на рынке.

«Отдельной темой станет взаимодействие beauty-проектов с инвесторами», — добавили на сайте.

InterCHARM — крупнейшая в России и СНГ выставка парфюмерно-косметической отрасли, которая объединяет производителей, дистрибьюторов, владельцев брендов и специалистов индустрии. Она проходит в Красногорске с 14 по 17 октября. Участие в мероприятиях более 1,7 тысячи поставщиков из 30 государств.