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    В Подмосковье впервые пройдет акция «Ночь в ДК»

    Фото: Министерство культуры и туризма МО

    В Московской области 3 и 4 ноября впервые состоится областная сетевая акция «Ночь в ДК», приуроченная ко Дню народного единства. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма региона.

    Дома культуры пригласят жителей и гостей области на концерты, творческие встречи, кинопоказы и интерактивные программы. По данным министерства, мероприятия познакомят посетителей с традициями народов России и предложат разные варианты провести праздничный вечер с семьей и друзьями.

    Любителей музыки ждут концерты и камерные квартирники, участников творческих мастерских познакомят с народными ремеслами, а команды квизов смогут проверить знания о культуре и традициях России. Программу дополнят выставки, экскурсии и открытые репетиции.

    В центре культурного развития «Гармония» Раменского муниципального округа запланированы мастер-классы по изобразительному искусству и робототехнике, концерт классической музыки и челлендж-вечеринка. Дом культуры «Россия» в Серпухове предложит познакомиться с работой творческих коллективов, а городской дом культуры «Мир» в Домодедове соберет любителей камерных музыкальных встреч.

    В Королеве в центре культуры и досуга «Большево» состоится концерт «Диалог сердец: Индия и Россия» с участием хора русской песни «Россияночка» и коллектива индийского танца «Ганготри». В Доме культуры «Текстильщик» посетителей ждут «Этнонастолки», а в учреждениях Орехово-Зуевского городского округа пройдут кинопоказы, творческие мастерские и квизы.

    Акция рассчитана на молодежь и семейную аудиторию. Подробные афиши, даты мероприятий на каждой площадке и условия посещения опубликованы на официальных страницах домов культуры в социальных сетях.

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