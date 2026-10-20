В Подмосковье впервые пройдет акция «Ночь в ДК»

В Московской области 3 и 4 ноября впервые состоится областная сетевая акция «Ночь в ДК», приуроченная ко Дню народного единства. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма региона.

Дома культуры пригласят жителей и гостей области на концерты, творческие встречи, кинопоказы и интерактивные программы. По данным министерства, мероприятия познакомят посетителей с традициями народов России и предложат разные варианты провести праздничный вечер с семьей и друзьями.

Любителей музыки ждут концерты и камерные квартирники, участников творческих мастерских познакомят с народными ремеслами, а команды квизов смогут проверить знания о культуре и традициях России. Программу дополнят выставки, экскурсии и открытые репетиции.

В центре культурного развития «Гармония» Раменского муниципального округа запланированы мастер-классы по изобразительному искусству и робототехнике, концерт классической музыки и челлендж-вечеринка. Дом культуры «Россия» в Серпухове предложит познакомиться с работой творческих коллективов, а городской дом культуры «Мир» в Домодедове соберет любителей камерных музыкальных встреч.

В Королеве в центре культуры и досуга «Большево» состоится концерт «Диалог сердец: Индия и Россия» с участием хора русской песни «Россияночка» и коллектива индийского танца «Ганготри». В Доме культуры «Текстильщик» посетителей ждут «Этнонастолки», а в учреждениях Орехово-Зуевского городского округа пройдут кинопоказы, творческие мастерские и квизы.

Акция рассчитана на молодежь и семейную аудиторию. Подробные афиши, даты мероприятий на каждой площадке и условия посещения опубликованы на официальных страницах домов культуры в социальных сетях.