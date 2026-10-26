Воробьев обозначил приоритеты в работе ресурсоснабжающих организаций Подмосковья

В Подмосковье подведут промежуточные итоги трансформации ресурсоснабжающих организаций за девять месяцев этого года. О важности качественной работы компаний напомнил губернатор Андрей Воробьев . Тему обсудили на еженедельном совещании правительства региона.

Глава региона отметил, что от финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций, своевременной оплаты услуг и качества их работы зависят отношения с поставщиками, а также возможность планировать и выполнять ремонтные и инвестиционные программы.

«От стабильности, от своевременности оплаты, от качества работы РСО зависит и наши взаимоотношения с поставщиками, и все, что касается стабильности и возможности реализации инвестиционной и ремонтной программы», — сказал он.

По итогам девяти месяцев предстоит оценить текущее состояние отрасли и ход преобразований.