Теплосети в микрорайоне Цемгигант модернизируют в Воскресенске до 15 ноября
В городском округе продолжается обновление тепловых сетей от котельной на улице Мичурина. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы по концессионному соглашению с «Газпром теплоэнерго Московская область».
Общая протяженность тепловых сетей составляет 1655 погонных метров.
Исполняющий обязанности главного инженера воскресенского филиала «Газпром теплоэнерго Московская область» Александр Игнатов рассказал, что специалисты уже смонтировали 300 погонных метров новых тепловых сетей.
Параллельно ведутся работы по монтажу обводной линии и земляные работы, необходимые для прокладки трубопроводов.
Реализация проекта направлена на снижение аварийности и обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии жителям муниципалитета. Завершить строительно-монтажные работы на объекте специалисты планируют в ноябре.