Спортсменка из Лобни стала призером областного турнира по фехтованию

Кубок Московской области по фехтованию на саблях завершился в Химках 10 октября. На турнире успешно выступила воспитанница «Академии спорта» из Лобни Алсу Белова.

По итогам соревнований лобненская спортсменка завоевала бронзовую награду. Подготовкой Алсу Беловой занимаются тренеры Маргарита Жукова и Сергей Егоров.

«За каждой медалью стоит характер и упорный труд. Выражаем огромную благодарность тренерам за профессионализм, подготовку и веру в ученицу», — отметили в «Академии спорта».

Ранее Алсу Белова в составе сборной Московской области вошла в топ-4 на Спартакиаде учащихся в Уфе.

Фехтование является одним из самых популярных видов спорта в Лобне. Отделение фехтования школы «Академия спорта» работает на бюджетной основе для детей с восьми лет. Для занятий оборудован специализированный зал с профессиональными дорожками и аппаратурой фиксации уколов.