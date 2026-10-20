Более 480 двоен и 2 тройни родились в Подмосковье с начала года

В Подмосковье будущие мамы могут выбрать подходящий формат родов и получить медицинскую поддержку на всех этапах беременности. Региональная система включает шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. С начала года в Подмосковье родились 481 двойня и две тройни. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин, родильные дома и перинатальные центры оснащены современным оборудованием, а помощь оказывают квалифицированные специалисты. Женщинам также доступны дистанционные консультации с врачами, школы подготовки к родам и центры поддержки грудного вскармливания.

В зависимости от пожеланий и медицинских показаний будущие мамы могут выбрать мягкие, вертикальные или партнерские роды, а также воспользоваться сопровождением доулы.

Подробная информация о медицинской помощи беременным и роженицам размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Дополнительные вопросы можно задать специалистам единого кол-центра региональной системы родовспоможения. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по бесплатному номеру 8 (800) 550-30-03.