В селе Жаворонки Одинцовского округа обновили электросети

В селе Жаворонки Одинцовского городского округа завершили капитальный ремонт электросетей. Об этом сообщили в компании «Мособлэнерго».

Специалисты Одинцовского производственного отделения обновили четыре высоковольтные кабельные линии от распределительной трансформаторной подстанции № 31045 до подстанции № 178. Демонтировали изношенные участки трассы и проложили 800 метров новых кабельных линий с улучшенными изоляционными характеристиками. Перед вводом сети в работу провели контрольно-измерительные испытания и пусконаладочные мероприятия.

По данным компании, ремонт позволил восстановить проектные характеристики электросети и свести к минимуму вероятность технологических нарушений. Выполненные работы обеспечивают стабильное распределение нагрузки и бесперебойную подачу электроэнергии в дома жителей села в предстоящий осенне-зимний период.

«В селе Жаворонки мы обновили четыре высоковольтные кабельные линии, заменили изношенные участки на современный кабель и провели полный комплекс испытаний. Теперь жители могут быть спокойны за стабильность электроснабжения своих домов», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, программа капитального ремонта будет продолжена, чтобы инфраструктура Подмосковья работала надежно в любых условиях.