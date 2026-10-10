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    Очистку Инженерного пруда проведут в Дмитрове

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Дмитров

    7 октября на Инженерном пруду в Дмитровском городском округе по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» начались работы по механизированной очистке. Подрядная организация проведет удаление мусора, водной и кустарниковой растительности, а также иловых отложений.

    Для очистки водоема задействован плавающий экскаватор. Техника позволяет собирать мусор и водную растительность непосредственно с воды, доставлять их на берег и выгружать.

    В текущем году в рамках программы «Экология и окружающая среда» сформирован план работ по механизированной очистке 16 прудов. Общая площадь очистки составляет 51 165 квадратных метров (5,2 гектара).

    Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил: «Жителям важно видеть водоемы чистыми и ухоженными. Инженерный пруд — одно из официальных мест для купания в округе. На нем начали очистку от мусора, ила и зарослей. Это необходимый уход, который помогает сохранить сам пруд и сделать его окрестности приятнее для прогулок».

    Завершить работы планируется к 30 октября.