Очистку Инженерного пруда проведут в Дмитрове

7 октября на Инженерном пруду в Дмитровском городском округе по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» начались работы по механизированной очистке. Подрядная организация проведет удаление мусора, водной и кустарниковой растительности, а также иловых отложений.

Для очистки водоема задействован плавающий экскаватор. Техника позволяет собирать мусор и водную растительность непосредственно с воды, доставлять их на берег и выгружать.

В текущем году в рамках программы «Экология и окружающая среда» сформирован план работ по механизированной очистке 16 прудов. Общая площадь очистки составляет 51 165 квадратных метров (5,2 гектара).

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил: «Жителям важно видеть водоемы чистыми и ухоженными. Инженерный пруд — одно из официальных мест для купания в округе. На нем начали очистку от мусора, ила и зарослей. Это необходимый уход, который помогает сохранить сам пруд и сделать его окрестности приятнее для прогулок».

Завершить работы планируется к 30 октября.