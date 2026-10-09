Количество многодетных семей в Подмосковье выросло почти на 40% за 5 лет

В Подмосковье проживают свыше 120 тысяч многодетных семей, их число за последние пять лет увеличилось почти на 40%. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в преддверии второго по счету Дня многодетной семьи, который отметят 11 октября.

Праздник был учрежден региональным парламентом для признания вклада больших семей в будущее региона.

«День многодетной семьи — это, прежде всего возможность сказать спасибо тем, кто ежедневно своим трудом, терпением и любовью воспитывает будущее Подмосковья. За пять лет число многодетных семей в регионе выросло с 86 тысяч до 120 тысяч — почти на 40%. За каждой цифрой стоят конкретные семьи, родители и дети, их заботы, радости и надежды. И наша задача, чтобы за этим ростом стояла реальная уверенность родителей в завтрашнем дне», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Для поддержки действует комплекс мер. Молодым родителям до 35 лет при рождении третьего ребенка выплачивают 300 тысяч рублей (в 2026 году помощь получили 1985 семей). Также предоставляют компенсацию 50% стоимости ЖКУ для 94 тысяч семей и выплату на школьную форму.

Действуют транспортные и образовательные льготы: бесплатным проездом пользуются почти 80 тысяч родителей и 155 тысяч детей.

Семьи могут выбрать земельный участок или выплату в размере 400 тысяч рублей (такую возможность использовали более тысячи семей). С 2026 года ввели компенсацию 50% стоимости обучения в колледже для семей с четырьмя и более детьми.

Помимо этого, в регионе действует общая поддержка семей с детьми: пособия от 20 до 300 тысяч рублей, подарочные наборы для новорожденных или выплаты 20 тысяч рублей, а также наборы первоклассников для семей с невысоким доходом.