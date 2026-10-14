Подмосковные бадминтонистки выиграли 3 медали на Кубке России

Спортсменки из Московской области завоевали три медали на Кубке России по спорту глухих в дисциплине бадминтон. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золотую медаль в парном женском разряде завоевала Екатерина Матвиива (Жуковский) в паре с Анастасией Каретниковой (Ярославская область). Матвиива также стала бронзовым призером в одиночном женском разряде.

Бронзовую медаль в парном разряде завоевала Лана Черных (Жуковский) в паре с Аленой Боровковой (Нижегородская область).

Кубок России по спорту глухих в дисциплине бадминтон прошел с 9 по 11 октября в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из девяти регионов страны.