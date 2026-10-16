Подмосковный нарколог Холдин: курение повышает риск развития рака груди

В рамках Недели борьбы против рака молочной железы Московский областной клинический наркологический диспансер напомнил о связи курения с онкологией. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин.

Табачный дым содержит канцерогены, нарушающие гормональный фон и вызывающие мутации ДНК.

«Это может привести к бесконтрольному делению клеток и развитию опухолей. У курильщиц вероятность заболевания почти на 15% выше, чем у некурящих, а при стаже более 10 лет риск возрастает более чем на 20%. А у курящих женщин с семейным анамнезом рака молочной железы риск увеличивается в два раза. Если же онкологический диагноз уже поставлен, прогноз еще хуже», — рассказал Виталий Холдин.

На фоне лечения у пациентов чаще диагностируют инфаркты, инсульты, тромбозы, проблемы с сердечно-сосудистой системой и ЖКТ.

Специалист призвал женщин следить за состоянием молочных желез. Поводом для немедленного обращения к врачу должны стать уплотнения в груди или подмышках, изменение формы или размера органа, а также любые необычные выделения.

Специалисты напоминают о важности своевременной диспансеризации и маммографии для раннего выявления болезни. Записаться на обследование можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере «Макс».