Пристройку на 1500 мест к школе № 7 в Долгопрудном достроят в 2028 году

На Лихачевском шоссе в Долгопрудном продолжают строительство пристройки на 1500 мест к средней школе № 7. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

На объекте работают 45 человек и семь единиц техники. Смонтирован блочно-модульный центральный тепловой пункт, что позволило переподключить теплосеть существующей школы по постоянной схеме. Тепло подано во все жилые дома микрорайона. Сейчас ведутся работы по бетонированию фундаментной плиты здания будущего школьного корпуса, вынос сетей водопровода выполнен на 104 м. п. из 375 м. п., перекладка коллектора — на 60 метрах из 220.

Площадь земельного участка — 37 467 квадратных метров. Новый корпус площадью 20,6 тысячи. квадратных метров рассчитан на 1500 учеников. Его соединят с существующим зданием теплым переходом. В пристройке разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные группы с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и пищеблок полного цикла с обеденным залом. Также предусмотрены административные и общешкольные помещения. На прилегающей территории обустроят спортивное ядро с игровыми площадками.

Завершить строительство и ввести школьный объект в эксплуатацию планируется в августе 2028 года.