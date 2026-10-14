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    Мособллес напомнил о требованиях пожарной безопасности в лесах

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Владельцы и арендаторы лесных участков обязаны весь пожароопасный сезон держать наготове средства для предупреждения и тушения пожаров. Об этом напомнил Мособллес.

    По пункту 5 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением правительства РФ от 23 мая 2026 года № 591, состав и наличие таких средств должны соответствовать проекту освоения лесов.

    В качестве примера в ведомстве привели случай с ООО «РУФТОП ТЕЛЕКОМ»: компанию привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ. Причиной стало ненадлежащее содержание пункта сосредоточения противопожарного инвентаря — на участке отсутствовали предусмотренные проектом освоения лесов средства. Штраф составил 700 тыс. рублей.

    Нарушение этих правил относится к длящимся правонарушениям. Датой совершения считается день, когда нарушение обнаружили уполномоченные лица, а каждое новое обнаружение — это новый состав правонарушения и, соответственно, повторная административная ответственность и новые штрафы.

    Ведомство призвало проверять готовность участков к пожароопасному сезону заранее.

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